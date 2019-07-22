Российские гимнастки взяли всё золото чемпионата мира

Российские гимнастки взяли всё золото первого юниорского чемпионата мира в Москве. Безоговорочный лидер соревнований - 14-летняя Лала Крамаренко. Раньше трёхкратная чемпионка Европы – теперь трёхкратная чемпионка мира. Победа на юношеском турнире – это только начало. Теперь девушкам пророчат триумфы и на взрослых чемпионатах.