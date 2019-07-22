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Уральскую больницу проверят после смерти мужчины от укуса гадюки

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Фото: Depositphotos
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Прокуратура Сосновского района Челябинской области займется проверкой больницы, в которой скончался мужчина после укуса гадюки. Об этом 22 июля пишет «РИА Новости».

«Прокуратурой Сосновского района организована проверка качества оказания пациенту медицинской помощи. По итогам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в агентстве.

Минздрав региона также подтвердил, что противоядия для укушенного змеей жителя Урала в больнице не было.

По сообщению пресс-службы, 17 июля пострадавший мужчина был доставлен в реанимацию села Долгодеревенское спустя три часа после укуса и вскоре скончался. Больница заказала пять ампул сыворотки против змеиного яда, которые доехали в медучреждение только 18 июля.

В начале июля жители Ростовской области также жаловались на нашествие змей, а в МЧС дали рекомендации, как вести себя в случае укуса.

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