В Тулуне продолжают ликвидацию последствий паводка

Военные приступили к очистке нового района, который затронул паводок. На площади в 40 га — 30 зданий, из них половина — жилые. В Тулун прибыл очередной гуманитарный груз — 10 т продуктов питания, воды, одежды. Специалисты также проводят дезинфекцию, вакцинацию, диагностику проб воды и почвы. 10 домов Тулуна с населением 25 человек остаются затопленными.