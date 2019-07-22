У россиян рекордно вырос объем свободных денег

У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Свободные деньги — средства, которые остаются у среднестатистического российского домохозяйства после покупки необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг.

«Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», — приводит агентство «Прайм» слова президента «Ромира» Андрея Милехина.

В городах-миллионниках июньские показатели по сравнению с майскими выросли на 12%, до 42 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

В городах с более 500 тыс. жителей — на 11,7%, до 34,5 тыс. рублей. В городах с населением свыше 100 тыс. человек — на 10,2%, до 23,8 тыс. рублей.

Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей. После уточнения показатели составили 29,1 тыс. против 29,7 тыс. рублей. Среднегодовое значение индекса с учетом июньского показателя составляет 27,2 тыс. рублей.

При этом по данным Росстата, по состоянию на апрель зарплаты около половины россиян составляли менее 35 тыс. рублей в месяц.