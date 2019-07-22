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Western Union ограничила сумму переводов за границу

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Фото: Global Look Press/Pius Koller
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Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну. Об этом сообщила РБК со ссылкой на письмо компании ее партнерам.

Новые правила начнут действовать 22 июля. Лимит установлен на уровне 600 тыс. рублей в месяц. Ограничения введены в связи с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей. Отмечается, что меры приняли по требованию Центробанка для борьбы с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации.

ЦБ опасается, что предприниматели с помощью денежных переводов могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию. При этом они могут скрыть, что занимаются бизнесом, и не стоять на учете в банках для проведения валютного контроля.

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