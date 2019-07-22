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Беременная женщина погибла при опрокидывании скорой помощи под Иркутском

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Фото: МВД России
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Беременная женщина скончалась в машине скорой помощи после ДТП в Иркутской области, еще два человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по области.

По данным правоохранителей, 54-летний водитель спецмашины не справился с управлением, в результате чего она перевернулась. Медицинское освидетельствование показало, что предполагаемый виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате случившегося 40-летняя местная жительница, которая транспортировалась из поселка Качуг в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм», — сообщили в ведомстве.

Также в аварии пострадала фельдшер и сам водитель скорой помощи. Он пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими в лесном массиве недалеко от места трагедии.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

14 июля в Башкирии автобус, в котором было 39 человек, опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли шесть человек и пострадали 30.

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