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Еврокомиссия компенсирует потери Ирландии в случае Brexit без сделки

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Несколько миллиардов фунтов стерлингов получит Ирландия от Еврокомиссии в случае выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) без соглашения. Об этом сообщает Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников внутри ЕС.

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Как сообщает газета, пакет помощи должен компенсировать экономические потери Ирландской Республики в случае любого потрясения в торговле из-за Brexit. Точная сумма возможной финансовой поддержки не называется. При этом источник издания подчеркнул, что ЕС потратит любую необходимую сумму.

7 июля бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова покинуть Европейский союз 31 октября со сделкой по Brexit или без нее. Лондон был готов выйти из ЕС еще 29 марта, как это изначально планировалось, подчеркнул Джонсон. По его словам, важно, чтобы партнеры Великобритании осознавали готовность королевства совершить Brexit 31 октября.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть спустя два года после официального уведомления о своем решении. Но депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства три раза отклоняли вариант соглашения об условиях Brexit, достигнутых премьером страны Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель–май, а затем на 31 октября.

Основным камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем является ситуация вокруг Ирландии. Недовольство британских законодателей, в частности, вызывает механизм «бэкстоп», в соответствии с которым Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

В апреле премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что считает разумным отложить Brexit на продолжительный срок.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство британских граждан поддержали Brexit.

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