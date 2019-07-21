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Посетители Пензенского зоопарка до смерти закормили жеребенка

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Фото: vk.com/zoo_pnz
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В Пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

«Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно», — говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что жеребенка закормили посетители, которые игнорировали не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных, но и просьбы сотрудников учреждения.

В апреле сообщалось, что посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили десятимесячного винторогого козла.

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