Боксер Дадашев перенес операцию и находится в медикаментозной коме

Боксер Максим Дадашев находится в медикаментозной коме. Спортсмену провели трепанацию черепа. После боя с пуэрториканцем Матиасом бойцу диагностирован отек мозга.

Команда Дадашева остановила поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. По пути с ринга в раздевалку спортсмен потерял сознание, его унесли на носилках. Федерация бокса России возьмет на себя расходы на лечение Дадашева.

28-летний боксер провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение.