Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

Игроки подрались на чемпионате по пляжному регби. В столице играли московский клуб «Слава» и сборная Дагестана. Игрок гостевой команды бросил щепотку песка в лицо регбисту команды соперников. Драка шла несколько минут, встречу прекратили при счете 5:5.