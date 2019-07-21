Парапланерист из Швейцарии снял на видео собственное крушение в горах

10 минут безмятежного полета, а затем порыв ветра и сильный удар о склон скалы. Парапланерист снял на видео собственное крушение в Бернских Альпах. По признанию самого автора, он чудом остался жив. Мужчина сумел приземлиться и самостоятельно добраться до больницы. У парапланериста — перелом поясничного позвонка, многочисленные ушибы и раны. Однако уже через несколько дней экстремал снова покорял небо.