Сломавшего в Тунисе позвоночник россиянина доставили в Москву

Россиянина, сломавшего позвоночник в Тунисе, доставили спецбортом в Москву. Средства на перелет санавиацией собирали в интернете, у друзей и знакомых. Пострадавшего госпитализировали в центр им. А.И. Бурназяна. Врачи должны определить, сможет ли мужчина ходить.

Александр Воробьев сломал шейный позвонок 18 июля на водном аттракционе. Турист травмировался, пытаясь избежать столкновения с ребенком. Первую операцию мужчине провели еще в Тунисе.