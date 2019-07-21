Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик был опубликован в YouTube-канале главы государства.

На видео демонстрируются коридоры и крыша военного корабля снаружи и изнутри. Многие помещения находятся в ужасном состоянии и проржавели, при этом он пострадал от коррозии и снаружи, пишет «РИА Новости».

17 июля министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж недостроенного ракетного крейсера «Украина».

Крейсер «Украина» строится на Николаевском судостроительном заводе со времен СССР. Государственный концерн «Укроборонпром» ранее сообщил об остановке работы завода из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам.

Весной на Украине произошел скандал из-за «Укроборонпрома». Согласно данным журналистского расследования, в оборонной сфере Украины действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.

В коррупционных сделках, по данным СМИ, участвовали близкие к действующему президенту Украины Петру Порошенко должностные лица. В апреле Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн.

Через два месяца избранный президент страны Владимир Зеленский потребовал от МВД и других профильных ведомств привлечь к ответственности виновных в хищении средств в оборонно-промышленном комплексе страны.