Прямой эфир

Власти США объяснили воздействие России на страну на примере пиццы

0
Фото: Global Look Press/Paolo Manzo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере существующих в американском обществе разногласий относительного того, может ли быть ананас начинкой для пиццы, объяснило, как российские агенты могут попытаться разделить американских граждан. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В иллюстрированном предупреждении DHS говорится, что для раздора в американском обществе иностранные агенты могут якобы заявлять в Сети, что не любить ананас в пицце — «не по-американски». Кроме того, они могут прибегнуть к таким фразам, как «миллениалы разрушают пиццу». При этом ведомство признает, что не имеет доказательств подобных информационных операций.

Отмечается, что подобное шутливое предупреждение призвано помочь гражданам США отличать кампании пропаганды от России и других иностранных источников, которые предположительно постоянно находятся в поисках возможности разжечь актуальные проблемы в Америке и хотят видеть страну разделенной.

В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию во вмешательстве в выборы.

В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их частью внутриполитической борьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД России призвал США задуматься о бессмысленности санкционных мер
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017