Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере существующих в американском обществе разногласий относительного того, может ли быть ананас начинкой для пиццы, объяснило, как российские агенты могут попытаться разделить американских граждан. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В иллюстрированном предупреждении DHS говорится, что для раздора в американском обществе иностранные агенты могут якобы заявлять в Сети, что не любить ананас в пицце — «не по-американски». Кроме того, они могут прибегнуть к таким фразам, как «миллениалы разрушают пиццу». При этом ведомство признает, что не имеет доказательств подобных информационных операций.

Отмечается, что подобное шутливое предупреждение призвано помочь гражданам США отличать кампании пропаганды от России и других иностранных источников, которые предположительно постоянно находятся в поисках возможности разжечь актуальные проблемы в Америке и хотят видеть страну разделенной.

В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию во вмешательстве в выборы.

В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их частью внутриполитической борьбы.