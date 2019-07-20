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Один человек погиб при минометном обстреле луганского Первомайска

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Один мирный житель погиб в результате минометного обстрела украинскими военными города Первомайска в ЛНР. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на администрацию города.

Отмечается также, что ранения получили четыре человека, в том числе 3,5-летний ребенок.

В свою очередь, в генпрокуратуре самопровозглашенной республики сообщили о семи раненых, передает «РИА Новости».

Ранее в субботу сообщалось, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили о готовности соблюдать договоренность о бессрочном перемирии, достигнутую на переговорах в Минске.

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