Порядка 12 тыс. человек пришли на митинг по выборам в Мосгордуму

На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы проходит согласованный властями города митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек, сообщили «Известиям» в ГУ МВД по столице.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отметили правоохранители.

По их словам, движение по всей протяженности проспекта перекрыто, по периметру проведения акции установлены металлические заграждения, а вход участников осуществляется через рамки металлоискателей.

Как отмечает «РИА Новости», среди участников акции в том числе кандидаты, которых ранее сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, в том числе Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Сергей Митрохин. Участники митинга выступают за допуск всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

17 июля сообщалось, что окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57. Среди тех, чьи документы не были одобрены, 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.