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Второй день «Нашествия» отгремел в Тверской области

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Отгремел второй день на музыкальном фестивале «Нашествие». Вечернюю программу на главной сцене открыла группа «Ночные снайперы». Лидер коллектива Диана Арбенина сначала спела прямо в толпе зрителей. А потом доверила гитару незнакомому парню из публики.

А вообще, чего только не увидишь на «Нашествии»! Даже настоящих шотландских горцев, которые прибыли прямо из Эдинбурга.

Посетителей фестиваля ждут еще два не менее горячих дня.

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