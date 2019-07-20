Второй день «Нашествия» отгремел в Тверской области
Отгремел второй день на музыкальном фестивале «Нашествие». Вечернюю программу на главной сцене открыла группа «Ночные снайперы». Лидер коллектива Диана Арбенина сначала спела прямо в толпе зрителей. А потом доверила гитару незнакомому парню из публики.
А вообще, чего только не увидишь на «Нашествии»! Даже настоящих шотландских горцев, которые прибыли прямо из Эдинбурга.
Посетителей фестиваля ждут еще два не менее горячих дня.
Отгремел второй день на музыкальном фестивале «Нашествие». Вечернюю программу на главной сцене открыла группа «Ночные снайперы». Лидер коллектива Диана Арбенина сначала спела прямо в толпе зрителей. А потом доверила гитару незнакомому парню из публики.
А вообще, чего только не увидишь на «Нашествии»! Даже настоящих шотландских горцев, которые прибыли прямо из Эдинбурга.
Посетителей фестиваля ждут еще два не менее горячих дня.