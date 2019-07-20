Второй день «Нашествия» отгремел в Тверской области

Отгремел второй день на музыкальном фестивале «Нашествие». Вечернюю программу на главной сцене открыла группа «Ночные снайперы». Лидер коллектива Диана Арбенина сначала спела прямо в толпе зрителей. А потом доверила гитару незнакомому парню из публики.

А вообще, чего только не увидишь на «Нашествии»! Даже настоящих шотландских горцев, которые прибыли прямо из Эдинбурга.

Посетителей фестиваля ждут еще два не менее горячих дня.