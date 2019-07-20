В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек

Число жертв достигло 10 человек, еще 19 пострадали, пятеро пропали без вести. Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань. В зданиях, расположенных в радиусе 3 км от места ЧП, выбило окна и двери. СМИ сообщили о многочисленных пострадавших, точных данных пока нет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.