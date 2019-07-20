Украинец с чемоданом пытался доплыть до границы с Россией

Житель Украины спрыгнул с чемоданом за борт молдавского сухогруза и пытался по Дону доплыть до берега в Ростовской области.

Как сообщает портал SeafarersJournal, 38-летний украинец находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поймала береговая охрана России.

Выяснилось, что мужчина работал поваром на судне. Капитан сухогруза отметил, что кок до этого был в пятидневном запое, передает «Газета.ру».

Российская сторона планирует экстрадировать моряка обратно на Украину в ближайшее время.

4 июля сотрудники ФСБ задержали 22-летнего гражданина Франции, который сообщил, что прибыл на территорию России, переплыв реку Нарву с эстонской стороны.