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В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В МЧС призвали граждан России, прежде чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.

В ведомстве призвали срезать только грибы без бахромы на ножке, не трогать мягкие и водянистые грибы, а также слишком молодые или слишком старые.

Кроме того, не стоит собирать грибы у обочин дорог или рядом с производственными предприятиями, так как они легко всасывают ядовитые вещества. В случае сомнений спасатели рекомендуют сверяться с атласом-определителем.

Также в МЧС отметили, что не все народные приметы действительно говорят о токсичности или съедобности гриба. Так, чернеющая серебряная ложка или окрасившийся лук вам не помогут. По вкусу определить ядовитость гриба тоже нельзя: мухомор, например, имеет сладкий вкус, а некоторые съедобные грибы — горьковатый.

Не стоит есть грибы детям до 12 лет, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, грибы являются тяжелой пищей, и их не стоит переедать, пишет «РИА Новости».

Первыми признаками отравления в ведомстве назвали тошноту, повышенную температуру, диарею, нарушение пульса и расширенные зрачки. В случае обнаружения у себя данных симптомов необходимо обратиться к врачу.

12 июля в министерстве экологии Московской области рассказали, какие съедобные грибы можно спутать с ядовитыми.

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