Рэперу Tay-K грозит до 99 лет тюрьмы за убийство в США

Суд округа Таррант в американском штате Техас признал виновным в убийстве и грабеже рэпера Tay-K (Tэймор Трэвон Макинтайр).

19-летний музыкант является одним из семи обвиняемых по делу. Ему грозит от пяти до 99 лет тюрьмы, пишет The New York Times.

Tay-K получил известность в 2017 году после выхода песни The Race, которую он написал, когда сбежал из-под домашнего ареста.

Клип на YouTube насчитывает более 170 млн просмотров.

В сентябре 2018 года к 28 годам лишения свободы за убийство приговорили другого американского рэпера Шуга Найта.