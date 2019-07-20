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Рэперу Tay-K грозит до 99 лет тюрьмы за убийство в США

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Фото: TASS/Zuma
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Темное дело
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Суд округа Таррант в американском штате Техас признал виновным в убийстве и грабеже рэпера Tay-K (Tэймор Трэвон Макинтайр).

19-летний музыкант является одним из семи обвиняемых по делу. Ему грозит от пяти до 99 лет тюрьмы, пишет The New York Times.

Tay-K получил известность в 2017 году после выхода песни The Race, которую он написал, когда сбежал из-под домашнего ареста.

Клип на YouTube насчитывает более 170 млн просмотров.

В сентябре 2018 года к 28 годам лишения свободы за убийство приговорили другого американского рэпера Шуга Найта.

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