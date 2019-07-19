Прямой эфир

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

0
Фото: youtube.com/Говорит Москва
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 19 июля, опубликовала видеозапись, на которой, как утверждают сотрудники, заснят призрак.

Камеры видеонаблюдения засняли, как по музею передвигается пятно. Пресс-секретарь музея Любовь Курьянова заявила, что в соседнем детском саду охранники тоже видели «сущность» и слышали стуки.

«Это реальная история. Мы месяц молчали и вот решили ее обнародовать. Пока мы никуда не обращались», — рассказала она. Женщина добавила, что боялась кому-то говорить об увиденном, но потом начала слышать звуки и решила поделиться.

9 апреля в Москве ушла из жизни вдова сына поэта Сергея Есенина — Алина. Она была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве недалеко от могилы супруга.

Московский государственный музей Сергея Есенина расположен в центре столицы и посвящен жизни и творчеству поэта. Есенин жил в этом здании с 1911 по 1918 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Школьнице на Урале отказались продать сборники стихов Есенина и Маяковского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017