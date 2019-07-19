В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 19 июля, опубликовала видеозапись, на которой, как утверждают сотрудники, заснят призрак.

Камеры видеонаблюдения засняли, как по музею передвигается пятно. Пресс-секретарь музея Любовь Курьянова заявила, что в соседнем детском саду охранники тоже видели «сущность» и слышали стуки.

«Это реальная история. Мы месяц молчали и вот решили ее обнародовать. Пока мы никуда не обращались», — рассказала она. Женщина добавила, что боялась кому-то говорить об увиденном, но потом начала слышать звуки и решила поделиться.

9 апреля в Москве ушла из жизни вдова сына поэта Сергея Есенина — Алина. Она была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве недалеко от могилы супруга.

Московский государственный музей Сергея Есенина расположен в центре столицы и посвящен жизни и творчеству поэта. Есенин жил в этом здании с 1911 по 1918 год.