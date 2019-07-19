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«Нафтогаз» заявил об отклонении апелляции «Газпрома» в судах Люксембурга и Нидерландов

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Фото: ТАСС/Максим Никитин
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Суды Люксембурга и Нидерландов отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран. Соответствующее сообщение распространил в пятницу, 19 июля, «Нафтогаз Украины».

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Эти решения были приняты 8 и 19 июля 2019 года, передает ТАСС.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны. Российскую компанию обязали выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал эти решения. После этого апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания на октябрь текущего года.

Однако летом прошлого года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии в рамках разбирательства по транзитному контракту. «Газпром» также обжаловал их.

13 июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом», напоминает RT.

5 июля коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса заморозил выплату «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream, оператора газопровода «Северный поток». Мера была принята в рамках иска Украины к российской компании по так называемому транзитному делу.

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