В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — цитирует его слова «РИА Новости».

17 июля МИД России опубликовал комментарий в связи с пятилетием авиакатастрофы. В комментарии ведомства указывается, что власти Нидерландов «всё более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17» в попытках «продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России» к катастрофе.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.

Президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе.