Детский сад отремонтируют в Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области отремонтируют детский сад в Побединском. Работы стартовали 15 июля.

В рамках ремонта специалисты частично заменят окна и двери, демонтируют старую электроплиту и отремонтируют пищеблок, частично заменят напольное покрытие, обновят стены и проведут другие работы. Об этом пишет РИА «7инфо».

Средства на проведение ремонта выделены в рамках региональной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики».

3 июня вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявила о том, что в России более 120 тыс. детей не обеспечены местами в яслях. По словам вице-премьера, по данным за прошлый год и истекший период текущего года, было введено 120 объектов мощностью 15,8 тыс. мест.