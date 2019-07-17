Ласковское озеро очистили в Рязанской области

В Рязанской области завершена расчистка Ласковского озера и его прибрежной полосы протяженностью почти 2 тыс. кв. м. Мероприятия выполнены в рамках региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки».

С 14 мая на озере проводились работы по уборке с берегов «топляка», упавших деревьев, произведено частичное удаление травы. Из акватории озера вывезли более 116 кубометров затопленной древесины и порядка 5 т избыточной водной растительности, передает РИА «7 новостей».

На приведение в порядок береговой линии из бюджета Рязанской области было выделено более 850 тыс. рублей.