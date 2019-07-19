Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился на допрос к следователям Государственного бюро расследований (ГБР), не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив на верхний этаж. Фотографии с мероприятия, которое проходило 17 июля, опубликовало издание «Страна.ua».

Сам Порошенко заявлял, что 17 июля в Страсбурге встретится с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами. При этом СМИ выяснили, что бывший президент не значился в числе приглашенных на мероприятие.

Ранее в ГБУ заявляли, что бывший лидер должен явиться на допрос в ведомство 17 июля, однако не сообщалось, по какому делу его планировали допросить. По некоторым данным, речь идет о делах, возбужденных по заявлениям юриста и экс-главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы и в любом случае не пойдет к следователю до выборов в Верховную раду.

По информации СМИ, Порошенко фигурирует в восьми расследованиях. В частности, его подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском» и незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.