После заявления Пентагона об исключении Турции из программы F-35 в связи с ее закупкой российских зенитных комплексов С-400 Москва предложила Анкаре свою альтернативу. В четверг глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++. Для Анкары это был бы хороший вариант, если бы она стояла перед необходимостью срочно закупить партию самолетов. Однако если говорить о долгосрочной перспективе, то туркам, очевидно, гораздо интереснее было бы закупить российские Су-57 пятого поколения.

Сейчас у Анкары на повестке дня стоит замена видавших виды истребителей F-16. Несмотря на все модернизации, они постепенно морально и физически устаревают. С одной стороны, турки ведут самостоятельную разработку истребителей пятого поколения TF-X. Но довольно большая часть работ по этому проекту выполняется на Западе, в том числе в Великобритании. Вполне может быть, что в силу последних событий взаимодействие с Западом по этой программе замедлится. Но даже если этого не произойдет, всё равно это очень долгая история и неизвестно, сможет ли Турция самостоятельно создать и запустить в серийное производство свой истребитель.

Получается, что в начале-середине 2020-х годов у республики возникнет острая потребность в новом самолете. Машины четвертого поколения — европейские Rafale, Eurofighter, Saab Grippen — можно не рассматривать, как и аналогичные предложения других стран. Из новейших самолетов на рынке на тот момент может быть только китайский истребитель J-31 и российский Су-57. Выбирать особо будет не из чего. И если потребность в новом самолете для турков будет действительно высока, то вполне вероятно, что они купят именно российские машины.

Будут ли J-31 готовы к началу 2020-х годов, неизвестно. И что собой будет представлять эта машина, тоже большой вопрос. А российский Су-57 — уже практически серийный самолет, и в ближайшие два-три года он будет продолжать развиваться. Как экспортный продукт наш истребитель будет более, скажем так, созревшим.

Есть и еще один немаловажный фактор. В истории с закупкой зенитных комплексов для Турции — когда было выбрано российское предложение — американцы оттолкнули Анкару в значительной степени тем, что были не готовы полностью делиться технологическими секретами своих ЗРК Patriot. А кроме того, после попытки военного переворота в 2016 году республика относится к Соединенным Штатам очень настороженно, поскольку те фактически поддерживают главных противников нынешнего турецкого режима — гюленистов.

И даже если не брать в расчет политические и технологические соображения, F-35, как и Patriot, —– машина довольно дорогая и российское предложение будет выглядеть выгоднее.

Если турки выразят желание закупить Су-57, могу допустить, что Россия будет готова передать какую-то часть технологий, а возможно, и отдать производство каких-то комплектующих. Кроме того, Москва гораздо лояльнее в политических вопросах. Скорее всего, Россия сама не прекратит поставку в Турцию машин по каким-то своим политическим соображениям, как это делали Соединенные Штаты. Таких прецедентов практически не было. Единственное исключение — история с иранским контрактом на поставки ЗРК С-300. Но, во-первых, отказ от сделки произошел до начала поставок, а во-вторых, он был вызван международными договоренностями — это не единоличная российская воля. Кроме того, потом мы всё равно поставили им наши комплексы.

Итак, закупки российских Су-57 — это, во-первых, меньшие политические риски, а во-вторых, получение технологических ноу-хау. Ну а кроме того, американский F-35 — это своего рода «айфон», который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений. По тем же причинам F-35 способен оказаться грудой дорогого железа. Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени «цифровой», как F-35. И даже если бы он был таким же, вероятность подобного сценария всё же меньше. Повторюсь, Россия никогда не использовала единоличное эмбарго на поставку оружия. Это не наш метод.

Не говоря уже о том, что в F-35 есть много конструктивных недостатков. Если на его внешних подвесках разместить бомбы, теряется малозаметность, а внутренний отсек у него не очень большой. F-35 изначально создавался как универсальный самолет для трех видов вооруженных сил — флота, ВВС и корпуса морской пехоты. Это сказалось на специфике его компоновки, которая в итоге стала не самой удачной. У Су-57 таких ограничений не было, и как ударный самолет он может быть гораздо интереснее.

Хотя уже официально объявлено о решении исключить Турцию из программы F-35, на мой взгляд, стороны пока еще могут отыграть назад. У них есть возможность договориться и найти формулу, которая позволит и тем, и другим сохранить лицо: Турция не отказывается от С-400, США оставляют ее в программе F-35, но при этом добиваются от Анкары соблюдения определенных требований.

Но если обе стороны закусят удила, то вероятность того, что F-35 поставляться не будет, довольно высока. По крайней мере, при нынешних руководителях Турции и США. И тогда Турция может стать первым иностранным заказчиком новейшего российского истребителя, что значительно укрепит позиции России на мировом рынке.

Автор — военный эксперт

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