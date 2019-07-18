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Эксперт оценил заявления об аномальной жаре в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Климатолог, заведующий лаборатории Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Гулев прокомментировал заявление экспертов о том, что в ближайшие пять лет в России может наблюдаться аномальная жара. По его словам, делать столь долгосрочные прогнозы ученым очень сложно, для этого необходимо большое количество экспериментов.

«Я не знаю даже, какая погода будет через две недели», — сказал Гулев журналистам РЕН ТВ.

Он отметил, что сейчас в России наблюдается аномальная погода, так как число выпавших осадков за последние дни превысило норму.

«Я не возьмусь предсказывать погоду. Человек, который сейчас скажет о том, что мы ожидаем аномальную жару, должен был проделать большое количество экспериментов. Иначе такой вывод сделать было нельзя», — добавил эксперт.

Ранее 18 июля старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский заявил, что в ближайшие пять лет крайне высока вероятность температурной аномалии. Однако он не смог сказать, где именно она установится: в Сибири или на европейской территории России.

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