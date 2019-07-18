Россияне переключились на покупку резиновых сапог и теплой одежды

Россияне изменили свои покупательские предпочтения из-за аномально холодного лета. Граждане закупаются теплой одеждой и резиновыми сапогами, отказываясь от покупки пива и мороженого, пишут в четверг, 18 июля, «Ведомости».

По словам ритейлеров, отмечается рекордный интерес к покупкам резиновых сапог, теплого трикотажа и детских непромокаемых комбинезонов. При этом спрос на летний ассортимент снизился на 19%, уточняет НСН.

Эксперты также отмечают падение спроса на традиционные сезонные продукты из-за холодного лета. Так, за последние три недели продажи мороженого в столичном регионе снизились в два раза, а питьевой воды — на 20%.

11 июня «Известия» писали, что в мае-июне продажи мороженого выросли в полтора раза, из-за того что в этом году слишком рано установилась теплая погода.

Один из экспертов отметил, что в жаркое время года сильно падает спрос на горячие напитки и спиртное, что впоследствии может серьезно отразиться на годовой выручке.

17 июля заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал, что в столичном регионе температура приблизится к июльской норме в начале следующей недели.