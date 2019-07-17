В Гидрометцентре рассказали о времени возврата летней погоды в Москву

Температура в столичном регионе приблизится к июльской норме в начале следующей недели. Об этом рассказал в среду, 17 июля, заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

До выходных в Москве и области будут идти дожди из-за медленного циклона, пришедшего в Россию из Белоруссии.

«В районе Минска формируется компактный циклон. Он будет медленно перемещаться на Москву, потом на север, северо-восток. Он медленный, и мы будем находиться под его влиянием до субботы», — цитирует синоптика телеканал «360».

В среду и четверг в Московском регионе будет облачно, местами пройдут сильные дожди и гроза, во время которой порывы ветра могут доходить до 12–17 м/с. Днем воздух максимально может прогреться до 20 градусов, утром и ночью ожидается 10–15 градусов тепла. В пятницу и субботу сохранится такая же погода. Температура повысится только на 1 градус, прогнозируются дожди, возможны прояснения. В воскресенье ветер будет слабеть.

«В понедельник местами кратковременный дождь. Минимальная температура — 10–15 градусов, 20–25 градусов — днем. Ветер несильный. Этот температурный фон примерно соответствует климатической норме середине лета», — подытожил замдиректора Гидрометцентра.

Ранее 17 июля синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности до 19 июля из-за дождей и гроз.