Автобус врезался в столб в Зеленограде, есть пострадавшие. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ 18 июля.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Пострадали пять человек, все они находятся в тяжелом состоянии.

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Москве, отметив при этом, что ранение получил только один человек. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о четырех пострадавших.

На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.

17 июля в Москве автомобиль сбил двух человек, в том числе сотрудника полиции. Водителя удалось оперативно задержать.