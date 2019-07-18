Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

В Приморском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибли шесть человек и пострадал ребенок.

Авария произошла в Шкотовском районе, сообщает региональное управление МВД. Toyota Wish, ехавшая в сторону Владивостока, столкнулась с грузовиком HOWO.

Подробности случившегося и личности погибших пока не установлены, отметили в управлении.

Местный портал VL.Ru со ссылкой на собственный источник пишет, что погибшие — три женщины и трое мужчин, пострадавший ребенок — шестилетний мальчик. У него перелом бедра.

14 июля в Башкирии автобус, в котором было 39 человек, опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли шесть человек и пострадали 30.