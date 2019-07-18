Прямой эфир

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

0
Фото: МВД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибли шесть человек и пострадал ребенок.

Авария произошла в Шкотовском районе, сообщает региональное управление МВД. Toyota Wish, ехавшая в сторону Владивостока, столкнулась с грузовиком HOWO.

Подробности случившегося и личности погибших пока не установлены, отметили в управлении.

Местный портал VL.Ru со ссылкой на собственный источник пишет, что погибшие — три женщины и трое мужчин, пострадавший ребенок — шестилетний мальчик. У него перелом бедра.

14 июля в Башкирии автобус, в котором было 39 человек, опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли шесть человек и пострадали 30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017