Прямой эфир

Тюменское озеро Алебашево станет круглогодичной зоной отдыха

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очистка озера Алебашево начнется в Тюмени до конца июля. Затем рабочие будут обустраивать спортивные и тематические площадки, высаживать деревья и кустарники.

До конца декабря создатели ивент-парка «Алебашево» планируют построить на озере понтон для городских праздников и общественных мероприятий, информирует портал «Наш город». Через два года водоем и территория вокруг него станет масштабной зоной отдыха, доступной круглый год.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отремонтируют набережную Туры за 3,6 млн рублей. На эти деньги «Тюменьгормост» планирует купить более 1,5 тыс. плит гранита, а также блоки парапета, которые необходимы для восстановления покрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство Центра спортивной гимнастики стартовало в Тюмени
Необычное судно за 1,5 млрд рублей запустят по тюменским рекам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017