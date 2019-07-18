Тюменское озеро Алебашево станет круглогодичной зоной отдыха

Очистка озера Алебашево начнется в Тюмени до конца июля. Затем рабочие будут обустраивать спортивные и тематические площадки, высаживать деревья и кустарники.

До конца декабря создатели ивент-парка «Алебашево» планируют построить на озере понтон для городских праздников и общественных мероприятий, информирует портал «Наш город». Через два года водоем и территория вокруг него станет масштабной зоной отдыха, доступной круглый год.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отремонтируют набережную Туры за 3,6 млн рублей. На эти деньги «Тюменьгормост» планирует купить более 1,5 тыс. плит гранита, а также блоки парапета, которые необходимы для восстановления покрытия.