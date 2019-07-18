Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

За то, чтобы отменить рассмотрение импичмента, проголосовали 332 конгрессмена, против отмены — 95, один парламентарий воздержался. Грин предлагал начать процедуру отстранения главы государства из-за оскорбительных высказываний в отношении нескольких женщин из Демократической партии.

Американский лидер подвергся критике после сообщений в Twitter, в которых он предложил женщинам-демократам, приехавшим из других стран, «уехать обратно», и наладить жизнь на родине, и только потом «вернуться и показать нам, как это делается».

Однако вместо этого, по его словам, выходцы из стран, правительства которых «являются тотальной катастрофой», «громко и злобно рассказывают жителям США, величайшей и сильнейшей нации на Земле, как управлять правительством».

Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси назвала слова Трампа ксенофобскими, заявив, что его целью является не «сделать Америку вновь великой», а «сделать Америку снова белой».