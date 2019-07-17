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Омбудсмен прокомментировала дело об усыновлении детей однополой парой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала историю с усыновлением двоих детей однополой парой. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее словам, органы опеки или знали о нарушении существующих норм, или ненадлежащим образом контролировали условия воспитания детей. Кузнецова отметила, что на данный момент важно уделить их здоровью особое внимание и оказать необходимую помощь.

Кроме того, омбудсмен напомнила, что российское законодательство защищает детей от пропаганды нетрадиционных отношений и запрещает передачу детей на международное усыновление в страны, которые узаконили однополые семьи, пишет «РИА Новости».

В сложившейся ситуации получается, что российский государственный орган передал под усыновление двоих детей, что нарушает действующие нормы.

17 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении работников соцзащиты московского района Марьино, которые отдали на усыновление детей однополой паре.

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