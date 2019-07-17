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СК впервые возбудил уголовное дело из-за усыновления детей однополой парой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении работников соцзащиты московского района Марьино, которые отдали на усыновление детей однополой паре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 17 июля.

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Следователи выяснили, что мужчина с 2010 года воспитывает двух усыновленных мальчиков и при этом проживает с представителем своего пола.

Сам родитель пропагандирует нетрадиционные отношения. По мнению правоохранителей, из-за этого у детей формируются искаженные представления о семейных ценностях, наносится вред здоровью, нравственному и духовному развитию.

Сотрудники СК полагают, что соцработники, зная о ситуации в этой семье, не приняли необходимых мер по защите несовершеннолетних от ненадлежащей информации.

Расследование продолжается.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram отметил, что подобное уголовное дело возбуждено в России впервые.

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