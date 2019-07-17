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Ледовый дворец для фигурного катания построят в Пензе

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Министр спорта и физической культуры Пензенской области Григорий Кабельский в ходе онлайн-брифинга в ИА «Пенза-Пресс» рассказал о строительстве ледового дворца в столице региона.

Средства на создание спортивной арены в районе Арбековского пруда планируется выделить в 2021 году. «Это будет пятый спортобъект с искусственным льдом, хотим его отдать фигуристам. Наверное, там будет организовано и массовое катание для людей всех возрастов», — рассказал министр.

За основу при разработке проекта ледового дворца в Пензе был взят спорткомплекс в Кузнецке. К концу 2019 года планируется завершить проектно-сметную документацию.

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