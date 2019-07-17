Прямой эфир

В Самарской области обрели свое жилье 1,5 тыс. обманутых дольщиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По шести проблемным жилым объектам в Самарской области найдены решения. Об этом стало известно заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.

В 2018 году и первом полугодии 1,5 тыс. обманутых покупателей смогли переехать в свои квартиры. В перечне проблемных остаются 47 объектов, по 25 объектам пока инвесторов не найдено, в то же время по шести из них имеются предварительные решения. Сформировано 24 участка общей площадью 34 га для предоставления в качестве компенсаций инвесторам-застройщикам, пишет НИА «Самара».

В начале июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о мерах государственной поддержки участников долевого строительства. Документ содержит расширенный перечень механизмов защиты граждан от мошенничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто в доле: как люди борются за купленные 10–15 лет назад квартиры
Помогут ли стародольщикам новые законы
В России вступили в силу новые правила долевого строительства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017