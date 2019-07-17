В Самарской области обрели свое жилье 1,5 тыс. обманутых дольщиков

По шести проблемным жилым объектам в Самарской области найдены решения. Об этом стало известно заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.

В 2018 году и первом полугодии 1,5 тыс. обманутых покупателей смогли переехать в свои квартиры. В перечне проблемных остаются 47 объектов, по 25 объектам пока инвесторов не найдено, в то же время по шести из них имеются предварительные решения. Сформировано 24 участка общей площадью 34 га для предоставления в качестве компенсаций инвесторам-застройщикам, пишет НИА «Самара».

В начале июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о мерах государственной поддержки участников долевого строительства. Документ содержит расширенный перечень механизмов защиты граждан от мошенничества.