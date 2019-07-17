Девушку сбили на пешеходном переходе во Владивостоке

В центре Владивостока автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла на улице Светланская, когда девушка пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу на красный свет. По словам водителя автомобиля Toyota Prius, девушка выскочила на дорогу внезапно и он не успел среагировать, пишет РИА «Восток-Медиа».

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила сотрясение мозга и ушибленную рану лица. Ее оперативно доставили в нейрохирургическое отделение ВКБ № 2 Владивостока.

По факту произошедшего ГИБДД города организовала проверку. Обстоятельства наезда на несовершеннолетнюю устанавливаются.