Союз писателей Петербурга выдал справку о Стругацком для установки памятной доски

Союз писателей Санкт-Петербурга подготовил по запросу городского комитета по культуре справку о членстве Бориса Стругацкого в этой организации, чтобы установить мемориальную доску на его доме. Об этом в среду, 17 июля, сообщил ТАСС зампредседателя союза Сергей Арно.

«Сегодня в Союзе писателей передали [справку] Борису Вишневскому. <…> Конечно, никому не пришло бы в голову давать справку о том, что Борис Стругацкий — писатель. В этой справке сказано о том, что он состоял в Союзе писателей в секции фантастики, что он писатель-фантаст, и с какого по какой срок он состоял», — отметил он.

Уточняется, что документ передали депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому. По его словам, после того как справка окажется в распоряжении комитета по культуре, будет согласован эскиз памятной доски.

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал справку о заслугах писателя-фантаста Бориса Стругацкого. В ведомстве отметили, что это необходимо для установки памятной доски в соответствии с законом.

В ноябре 2012 года стало известно о смерти писателя Бориса Стругацкого, который писал повести и романы в соавторстве со своим братом Аркадием Стругацким.

После смерти брата Борис Стругацкий написал под псевдонимом С. Витицкий романы «Поиск предназначения» и «Бессильные мира всего».

Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве опубликовали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе — Андрея Тарковского («Сталкер») и Алексея Германа-старшего («Трудно быть богом»).