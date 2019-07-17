Загорелся прототип звездолета Илона Маска

Прототип межпланетного корабля Илона Маска загорелся во время испытаний. Starhopper вспыхнул прямо перед полетом из-за замыкания в новом двигателе. Пострадал ли аппарат, станет известно после проверки инженерами SpaceX. Starhopper — это рабочий прототип звездолета Starship, на который у Маска большие планы. Предприниматель хочет создать целую флотилию таких кораблей. По замыслу Маска, к концу XXI века звездолеты доставят на Марс около миллиона человек.