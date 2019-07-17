В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Региональное управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов региона, сообщает на сайте ведомства в среду, 17 июля.

Среди подозреваемых, в частности, оказались действующий и бывший министры строительства и ЖКХ, нынешние и экс-главы муниципальных образований, сотрудники городских администраций, а также индивидуальные предприниматели. Возбужденные против них дела расследуются по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Поводом для разбирательства стало то, что переселение людей из аварийного жилья происходило с нарушениями и незаконным выделением бюджетных денег. В результате преступных действий из казны Астраханской области незаконно было потрачено более 47 млн рублей.

По данным следствия, в период с 2015 года по настоящее время двое бывших региональных министров строительства и ЖКХ, а также исполняющий в настоящий момент эти обязанности Олег Гужвинский, вопреки законодательству предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» денежные средства в виде субсидий из бюджета региона. В квартире и на рабочем месте и.о. министра строительства были проведены обыски.

Также стало известно, что экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, кроме всего прочего, не включил в программу переселения аварийный дом по улице Ахшарумова, хотя средства на это были выделены. При схожих обстоятельствах руководитель отдела по работе с населением администрации Кировского района не принял мер к проведению техобследования дома по улице Лычманова. Чиновник рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании здания аварийным.

1 июля сообщалось о задержании в Дагестане трех чиновников, подозреваемых в махинациях с бюджетными средствами. По данным ФСБ, госслужащие с 2016 года незаконно заключали контракты с аффилированными компаниями на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам.