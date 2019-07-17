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Тигренка и двух котят леопарда нашли в багаже в краснодарском аэропорту

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Бенгальского тигренка возрастом 2,5 месяца и двух полуторамесячных котят леопарда обнаружили в багаже одного из пассажиров краснодарского аэропорта.

Уроженец Узбекистана пытался вывезти краснокнижных животных, спрятав их в пластиковых контейнерах. У мужчины не было документов на живой груз, и его задержали.

При осмотре животных таможенники обнаружили в их лапах медицинские катетеры, через которые нарушитель вводил им успокоительное. Животных незамедлительно передали ветеринарам местного зоопарка, которые привели их в чувство.

После промывки желудков котята начали реагировать на окружающих и поели, сообщает телеканал «Звезда». Животных поместили на карантин.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку особо ценных животных. Мужчине грозит семь лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

2 июля в Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки. Возбуждено уголовное дело о краже.

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