С начала нынешнего года мировые финансовые рынки живут ожиданием смягчения монетарной политики американским Центробанком (Федеральная резервная система, ФРС). Инвесторы, надеющиеся на скорое снижение ключевой ставки, оценивают статистические данные по состоянию заокеанской экономики исходя из биржевой логики: чем хуже показатели, тем лучше для фондовых рынков.

Уверенности в возможном уменьшении ставки, биржевым игрокам добавляет президент США Дональд Трамп, лоббирующий в совет ФРС Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон. Они по плану администрации Белого дома будут продвигать его идею более низких процентов. В настоящий момент уменьшение ключевой ставки на 25 базисных пунктов оценивается рынком со 100% вероятностью и скорее всего на июльском заседании самый крупный и влиятельный Центробанк мира оправдает надежды биржевых трейдеров.

Стоит отметить, что одни лишь намеки на снижение ставки в начале лета способствовали притоку «горячего» зарубежного капитала на отечественные фондовые и долговые рынки, что привело к существенному укреплению российской валюты по отношению к доллару и евро. Так, исходя из данных российского Центробанка, чистый приток средств иностранных фондов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) и евробонды во втором квартале 2019 года составил $10,1 млрд против оттока в $6,6 млрд в 2018 году. По состоянию на 1 июня 2019 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 30%. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих им, на 1 июня составлял 2,462 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 8,2 трлн рублей. Годом ранее на эту дату доля иностранцев на рынке ОФЗ составляла 30,5% или 2,123 трлн рублей при общем объеме рынка 6,959 трлн.

Низкая инфляция и разворот ФРС США в сторону более мягкой монетарной политики, в июне позволили Банку России понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5%. Однако несмотря на вероятность дальнейших шагов в этом направлении, решение Центробанка нельзя рассматривать как устойчивый тренд. Причина этому — непростая ситуация в мировой экономике, которая сейчас находится на пике цикла, а в ближайшие год или полтора рискует погрузиться в рецессию. Кроме того, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки не подстегнет рост отечественного ВВП. А с этим в текущих реалиях российской экономической политики нельзя не согласиться, так как чрезмерно девальвированный курс национальной валюты по-прежнему создает большие проблемы для ориентированных на внутренний рынок компаний и планомерно снижает уровень качества жизни населения.

В действующей ситуации, несмотря на постепенную фиксацию прибыли на российском рынке акций и конвертацию иностранными инвесторами дивидендных выплат, которые по итогам 2018 года составляют порядка 2 трлн рублей, российская валюта демонстрирует устойчивость. Поддержку рублю оказывают относительно высокие цены на энергоносители и стартовавший налоговый период, в рамках которого отечественные компании выплатят в бюджет около 2 трлн рублей. Кроме того, вероятное снижение ключевой ставки заокеанским регулятором в конце июля может ослабить позиции американского доллара на глобальном рынке и поддержать валюты развивающихся стран, к плеяде которых относится и российская.

В связи с этим до начала августа пара рубль/доллар, скорее всего, будет колебаться в границах диапазона 62–65, а до конца 2019 года диапазон может сместиться на три рубля в сторону ослабления российской валюты. Что же касается покупки доллара, то, на мой взгляд, нынешние уровни для его приобретения смотрятся вполне привлекательно. Однако не стоит забывать, что более правильным подходом при покупке иностранной валюты является диверсификация — в нашем случае это покупка равными частями доллара и евро.

Автор — финансовый аналитик

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