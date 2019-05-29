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NASA напомнило о полном солнечном затмении 2 июля

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Фото: TASS/AP/Rebecca Blackwell
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Специалисты NASA рассказали о полном солнечном затмении, которое можно будет наблюдать 2 июля 2019 года. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что продолжительность затмения составит 4 минуты 33 секунды. Как уточняет телеканал «360», во время этого явления Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая свет звезды.

По мнению экспертов, солнечное затмение 2 июля продлится вдвое дольше, чем затмение в 2017 году. Уникальное явление можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили. Ученые уточняют, что последние две страны окажутся в лунной тени. Также частичное затмение смогут наблюдать жители отдельных территорий Парагвая, Уругвая, Эквадора и Бразилии.

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