Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева предстала в новом образе. Ролик спортсменка выложила в Instagram Stories.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что фигуристка перекрасила свои каштановые волосы в бордово-фиолетовый. Подписчики Медведевой уже окрестили цвет «баклажановым».

Что именно сподвигло 19-летнюю чемпионку сменить имидж — не уточняется.

На прошлой неделе Медведева заявила о желании заниматься йогой.