Движение ограничат по ЗСД в Петербурге ради массового забега и велопробега

В Санкт-Петербурге ограничат движение по Западному скоростному диаметру ради массового забега и вечернего велопробега «Фестиваль ЗСД». Мероприятия пройдут в субботу, 1 июня.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 1 июня (14:30) до 2 июня (1:00) будет закрыт заезд для транспорта с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении. Кроме того, с 15:00 начнутся ограничения для движения по Богатырскому проспекту до набережной реки Екатерингофки. Они также продлятся до 2 июня (1:00), отмечает телеканал «78».

Помимо этого, с трех часов дня до часа ночи будет закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении, а с 21:10 до часа ночи – съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север.

В этом году массовый забег и вечерний велопробег «Фестиваль ЗСД» пройдут уже во второй раз. Участники мероприятий пробегут и проедут по автомагистрали через два уникально спроектированных моста.