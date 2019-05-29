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Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры в Москве

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Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел 29 мая на улице Судакова. Загорелась квартира на третьем этаже. Пять человек вышли из здания самостоятельно до приезда пожарных. Прибывшие на место спасатели сумели вывести оттуда еще восемь человек, включая двоих детей. Несовершеннолетних передали медикам для проведения осмотра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сведений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила порядка 30 кв. м, пишет РИАМО.

27 мая сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме в Хабаровске.

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