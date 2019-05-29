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Столкнувшийся со столбом автомобиль спровоцировал массовое ДТП в Петербурге

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Фото: Телеканал «78»
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В Санкт-Петербурге на проспекте Народного ополчения столкнулись пять автомобилей. Массовую аварию спровоцировало столкновение одной из машин с опорой освещения. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По информации источника, Volkswagen Touareg врезался в столб освещения, отчего тот рухнул на проезжую часть и спровоцировал крупную дорожную аварию. Столкнулись пять автомобилей.

На место происшествия были направлены несколько машин скорой медицинской помощи. Точное количество пострадавших и их состояние уточняется. Известно, что в одной из иномарок деблокировали человека и передали врачам «скорой» в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и точная причина аварии устанавливаются.

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